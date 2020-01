Loire-Atlantique : la caravane vintage volée à Brains a été retrouvée

La police a mis la main ce mardi matin sur la caravane vintage volée à Brains il y a 10 jours. Elle a été retrouvée lors de l'expulsion d'un campement illicite rue de la Dutée à Saint-Herblain. Un homme et une femme ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés de recel de vol.

Saint-Herblain, France

Le vol de cette caravane vintage, à Brains, avait ému les réseaux sociaux : sa photo avait été partagée plus de 136.000 fois. La police nationale l'a retrouvée ce mardi matin, au moment de l’expulsion d'un camp illicite rue de la Dutée à Saint-Herblain. Deux personnes suspectées de recel de vol ont été interpellées et placées en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 33 ans et d'une d'adolescente de 16 ans.

C'est une immense joie. Je tremblais de partout quand j'ai appris la bonne nouvelle - la propriétaire

Cette caravane Eriba Toinette date de 1974, il n'en reste que cinq de ce type en France. Elle va être restituée à sa propriétaire.