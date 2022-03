La carrière de Saint-Julien-Molin-Molette totalement à l'arrêt après une décision de justice

Un calme inhabituel règne désormais dans la rue Neuve à Saint-Julien-Molin-Molette (Loire). Depuis 1976, les camions empruntaient cette petite artère de ce village au cœur du Pilat pour rejoindre ou quitter la carrière, "de l'ordre de 25 à 60 camions aller-retour par jour" constate la justice. Le tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation d'exploitation du site lundi 28 février : la carrière est donc totalement à l'arrêt.

L'aboutissement de 30 ans de lutte

C'est le résultat de plus de 30 ans de lutte pour certains habitants. Ils espéraient que l'exploitation prendrait fin en 2020, quand l'arrêté préfectoral l'autorisant arriverait à échéance. La Préfecture de la Loire a cependant pris un nouvel arrêté permettant non seulement la poursuite des activités jusqu'en 2050, mais aussi l'extension du site. C'était trop pour les opposants, qui ont déposé des recours en justice individuels et via l'association Bien vivre à Saint-Julien-Molin-Molette. La mairie et le parc naturel régional du Pilat, ont suivi le mouvement.

Une dizaine de salariés employés sur le site

Le tribunal administratif de Lyon leur donne donc raison. "Le projet présente des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage et la sécurité" estime la justice. La mise en danger d'espèces protégées, notamment les Engoulevents d’Europe, des Pics noirs et de Grands-Ducs d’Europe, a également pesé dans la balance. "Le tribunal a jugé que le maintien d’une dizaine d’emplois et la participation de l’entreprise aux finances locales ne suffisaient pas à caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur."

Pour l'instant, aucune des parties n'a fait appel. Elles ont deux mois pour le faire. Quand bien même l'exploitant ou la Préfecture contesteraient cette décision, la carrière ne rouvrirait pas pour autant : le jugement s'appliquera le temps de la nouvelle procédure.

Contactée, l'entreprise Delmonico Dorel, qui exploite le site, n'a pas répondu à nos questions.