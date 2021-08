La caserne à Nice était trop sale : 82 CRS dorment dans leur fourgon et font demi-tour

82 hommes de la compagnie CRS 28 après six heures de route sont arrivés à Nice dimanche et ont refusé de s'installer sur la caserne de cantonnement Nice l'Ariane car "elle était trop sale" selon le syndicat Alliance. Ils ont dormi dans leur fourgon et seront relevés après un nettoyage des lieux.

Un petit tour et puis partis... Pierre Ducros qui représente le syndicat Alliance police nationale CRS dans les Alpes Maritimes explique : " Les 82 hommes de la compagnie 28 de Montauban arrivés dimanche 1er aout à 17h30 et devaient s'installer dans le centre de cantonnement de Nice l'Ariane à l'est de la ville. Mais _la VMC était en panne, et les installations sanitaires pleines de salissures et de moisissures_"(...) "les 82 hommes ont refusé de dormir à l'intérieur des locaux. Ils sont restés dans leur fourgons toute la nuit et ils viennent de repartir à 15h ce lundi 3 août."

Ils devraient être relevés dans le cadre de leur mission de défense par la CRS 57 de Carcassonne dans les prochains jours après le nettoyage des bâtiments de cantonnement.

Il y a eu des cas de Covid il y a plusieurs jours dans ces bâtiments mais les locaux ont été désinfectés depuis, ajoute Pierre Ducros.