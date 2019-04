La caserne de gendarmerie d'Avranches porte désormais le nom d'Arnaud Beltrame

Une plaque a été dévoilée ce lundi 8 avril par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, ainsi que la mère du colonel Arnaud Beltrame, à l'entrée de la caserne de gendarmerie d'Avranches. Elle porte désormais le nom de son ancien commandant, gendarme héroïque qui a pris la place d'un otage lors de l'attaque terroriste du supermarché de Trèbes le 23 mars 2018 et qui n'a pas survécu à ses blessures.

Nicole Beltrame, la mère du gendarme, a pris la parole pour rappeler à quel point son fils avait aimé commander cette compagnie d'Avranches et vivre ici.

La France a besoin actuellement de quelqu'un comme Arnaud. Comme il n'est plus là, je suis maman alors je porte sa parole, ses convictions et la façon dont il était. On a besoin de héros, de respect, de citoyenneté, a expliqué Nicole Beltrame.