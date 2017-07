La caserne de pompiers de Roquebrun ferme, faute de volontaires

Roquebrun, village de 600 habitants dans les Hauts Cantons de l'Hérault, perd sa caserne de pompiers. Trop peu nombreux et pas assez formés, les volontaires jettent l'éponge.

L'équipe de pompiers de Roquebrun, commune située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Béziers, a assuré tant bien que mal ses missions avec une dizaine de volontaires depuis des années. Mais un départ à la retraite et le déménagement d'un jeune couple très investi ont eu raison des derniers combattants du feu . Il a fallu se rendre à l'évidence : impossible de continuer!

Michaël Aveline, dernier chef d'équipe en date a pourtant cherché des solutions. Le statut de pompier chevillé au corps, il a été J.S.P. dès l'âge de 14 ans et pompier volontaire à 18. Aujourd'hui, à 32 ans et toujours aussi passionné, il avoue pourtant ne plus pouvoir assurer son rôle. Seul pompier de Roquebrun à être formé pour assurer les départs en intervention, il est de garde 365 nuits par an. Régisseur la journée dans un domaine viticole, marié et jeune papa, la mission est devenue beaucoup trop lourde. Il a bien cherché à convaincre les "anciens" de se former pour pouvoir intervenir sans lui et tenté, parallèlement, de recruter des jeunes....Peine perdue. Il a donc fallu se résigner à fermer la caserne de Roquebrun. Une première dans l'Hérault mais Michaël Aveline craint que ce ne soit qu'un début.

Ce sera très difficile de garder les petites casernes.

La journée, déjà, les pompiers de Cessenon , à 10km de Roquebrun, répondaient aux appels de jour des habitants car les volontaires du village travaillaient trop loin pour assurer les sorties. En revanche, la nuit , ce sont eux qui prenaient le relais avec une soixantaine d'interventions par an.

Camions de pompiers positionnés pour éteindre les départs de feu © Radio France - Gaëlle Schüller

Désormais, les pompiers de Cessenon prendront en charge toutes les demandes des habitants de Roquebrun. Avec des équipes en caserne, prêtes à intervenir 24H/24 et 10 mn de route, il n'y a pas de souci majeur. Un bémol tout de même : Roquebrun compte 5 000 hectares de secteur boisé, essentiellement des chênes verts et des arbousiers. Et tous les pompiers vous diront qu'en cas de départ de feu, chaque minute compte.