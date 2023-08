La Cathédrale d'Angoulême vandalisée par des inconnus

Mauvaise surprise pour les bénévoles de la Cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême : en venant assurer l'entretien des lieux ce lundi, ils ont constaté des actes de vandalisme. Des troncs ont été forcés, pillés, et même déformés par des outils. Des bougies ont été jetées au sol, et les bougeoirs sont abîmés. Du matériel liturgique (pupitres, petits meubles de présentation des bougies) a été jeté au sol.

ⓘ Publicité

Le tronc de la chapelle Saint Antoine de Padoue a été pillé © Radio France - Pierre MARSAT

C'est surtout la chapelle Saint-Antoine de Padoue, tout de suite à gauche quand on entre dans la Cathédrale, qui a été visée, On ignore encore le montant du préjudice. Mais c'est surtout l'acte en lui-même qui choque ce mardi le sacristain, les bénévoles et les touristes qui visitent le lieu de culte.