La cave de Branceilles cambriolée en Corrèze, des magnums de vin volés

La cave viticole corrézienne a été victime d'une effraction dans ce week-end du 1er mai. Plus d'une centaine de bouteilles de vin ont disparu.

Le cambriolage a apparemment eu lieu dans la nuit de ce dimanche à ce lundi. La cave de Branceilles a, en tout cas, été victime d'une effraction pendant ce week-end du 1er mai. Les voleurs ont emporté environ cent-cinquante bouteilles : des magnums et des bouteilles classiques de Mille et une Pierres. Le préjudice est estimé à 3.000€. Une plainte est déposée et la gendarmerie enquête.