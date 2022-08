La centrale de Civaux facilite l'envoi de ses pompiers volontaires pour lutter contre les incendies

Plusieurs grandes entreprises françaises - Carrefour, Orange, EDF et GRDF - ont pris des mesures pour faciliter la libération de leurs employés pompiers volontaires, répondant à l'appel du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Exemple concret avec la Centrale Nucléaire de Civaux dans la Vienne qui compte parmi ses salariés une dizaine de pompiers volontaires.

Le sergent Loïc Delsalle qui vient de rejoindre la Gironde pour la 3ème fois en renfort, il reconnait que son employeur lui facilite largement la tâche : "Déjà on est conventionné à l'année, ce qui nous permet de nous libérer pour des formations, ou autoriser un retard à l'embauche quand on est hors période de 3x8, c'est une grand chance qu'on a avec la CNPE de Civaux", pas plus tard que ce jeudi "hier on a eu la demande sur les coups de 20h j'ai pu contacter mon chef d'exploitation à 20h15 et à 20h30 j'avais l'accord pour partir c'est quelque chose qui se fait très rapidement."

Le sapeur-pompier volontaire du centre de secours de Lussac-les-châteaux, qui ne s'attendait pas à devoir retourner en Gironde après son dernier renfort, mais qui est heureux, une nouvelle fois de pouvoir prêter main forte à ses collègues soldats du feu qui sont sur place.