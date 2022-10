La centrale nucléaire du Tricastin perquisitionnée dans l'enquête pour dissimulation d'incidents

C'est le site Médiapart qui le révèle : la centrale nucléaire du Tricastin a été perquisitionnée les 27 et 28 septembre par les gendarmes spécialisés de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP). Information qui nous est confirmée ce mardi soir. Ces gendarmes en civil sont bien venus dans la centrale fin septembre. Ils sont venus chercher un ensemble de documents précis à la demande des juges d'instruction du pôle santé de Marseille.

Une plainte d'un ancien cadre de la centrale

A l'origine de l'affaire, il y a une plainte déposée en octobre 2021 par "Hugo", c'est le prénom d'emprunt d'un cadre EDF qui dénonce la dissimulation et la minimisation d'incidents graves à la centrale du Tricastin. Une information judiciaire contre X a été ouverte notamment pour non-déclaration d'incident ou d'accident, mise en danger d'autrui et faux et usage de faux. Selon Médiapart, le bureau de Lyon de l'ASN, l'Autorité de Sûreté nucléaire, a également été perquisitionné fin septembre.