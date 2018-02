La CGT aurait subi un préjudice de 135 000 euros à cause d'un ancien trésorier de l'Union départementale du syndicat dans la Somme. Joël Peuvot vient d'être mis en examen pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. Il est sous contrôle judiciaire.

Somme, France

L'ex-trésorier de l'Union départementale de la CGT de la Somme, Joël Peuvot est actuellement sous contrôle judiciaire. Il vient d'être mis en examen pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. Il est soupçonné d'avoir causé un préjudice de 135 000 euros à son syndicat

Une partie des cotisations pas reversées à la CGT

Joël Peuvot est soupçonné ne pas avoir reversé une partie des cotisations de plusieurs adhérents au syndicat comme les statuts le prévoient. Il est aussi suspecté d'avoir créé des sections syndicales quand il n'était plus trésorier et qu'il n'en avait plus le pouvoir. Les faits se seraient déroulés depuis 2013 et jusqu'à encore très récemment. Des faits contestés par l'intéressé.

Plusieurs plaintes déposées

Plusieurs unions locales ont porté plainte comme celle d'Amiens et celles de la zone industrielle nord d'Amiens. La première a été déposée au printemps 2016.

Pas de réaction officielle de la CGT

La CGT ne réagit pas au niveau national et renvoie sur l'union départementale de la Somme. Cette dernière n'a pas encore répondu à nos sollicitations. La CGT de la Somme doit tenir son congrès en avril.