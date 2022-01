La CGT-Cheminots de Bordeaux affirme qu’une "violente agression" s’est produite ce mardi en gare de Marcheprime, sur la ligne TER Bordeaux-Arcachon. Le syndicat dénonce l’absence de contrôleurs sur ces lignes régionales et a déposé un droit d’alerte.

La CGT-Cheminots dénonce une agression sur la ligne TER Bordeaux-Arcachon et demande un retour des contrôleurs

"Faut-il un mort ?", demande la CGT-Cheminots de Bordeaux dans un communiqué publié mercredi 12 janvier. Selon le syndicat, une "violente agression" a eu lieu ce mardi, en gare de Marcheprime. Un voyageur d’un TER Bordeaux-Arcachon aurait été pris à partie par plusieurs autres passagers sur le quai. Comme il n’y avait aucun contrôleur dans le train, c’est le conducteur lui-même qui est venu lui porter secours.

Pendant ce temps, un autre voyageur venu en renfort a aussi été agressé. Selon la CGT, il est tombé sur les voies sans que le conducteur ne le voie. C’est un autre conducteur, en civil dans le train, qui a déclenché le dispositif de sécurité pour l’alerter. "Sans la solidarité des cheminots présents, le conducteur n’aurait pas vu le second agressé sur les voies devant le train. Que ce serait-il passé ? Il aurait repris la marche du train et aurait « écrasé » cette personne ?", dénonce le syndicat.

Plus de contrôleurs dans certains trains régionaux

La CGT appelle à un retour des contrôleurs sur les lignes TER, supprimés dans certains trains par la Région depuis 2018. "Les cheminots n’accepteront pas de devenir des meurtriers et refusent d’assumer les décisions conjointes et dangereuses" du Conseil régional, explique encore le syndicat. Il annonce avoir déposé un droit d’alerte pour danger grave et imminent, laissé sans réponse par la direction pour l’instant.

De son côté, le groupe communiste à la Région a également réagi, en demandant "de garantir sans délai la présence systématique de contrôleurs dans les trains TER."