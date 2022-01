La CGT accuse le centre Leclerc de Saint-Pierre-lès-Elbeuf de discrimination syndicale

"On n'est pas content du tout, du tout!" En ce mardi matin, devant le centre Leclerc de Saint-Pierre-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), les caddies roulent au son de la play list de la CGT. A l'entrée, les militants tendent leurs tracts aux clients. Patrick, l'un d'entre eux, ignorait que le climat social était à ce point tendu tendu dans le supermarché : "Je n'étais pas au courant, non. Mais c'est possible, dans toutes les entreprises maintenant c'est ça." Patrick a lui même dans le passé travaillé en supermarché, il estime avoir eu plus de chance : "A cette époque là, le directeur avait été ouvrier comme moi. Il savait ce qu'était le travail. Ce n'est pas le cas de tous. Il y en a qui arrivent avec des diplômes et terminé!"

Selon la CGT, ils étaient jusqu'à 80 rassemblés devant le centre Leclerc, en soutien à Sébastien Fiévet, salarié du magasin et élu au CSE. Lors de son entretien disciplinaire qui peut aller jusqu'au licenciement, la direction lui a reproché des manquements dans son travail. Elle l'a également accusé de harcèlement à l'encontre d'une collègue. Sébastien Fiévet réfute ces accusations : "J'ai montré par A+B que ce n'était pas moi le méchant. Quand on est harceleur, on ne va pas boire un coup avec sa victime à la cafétéria, surtout si la victime paye." Selon cet élu CGT, la direction veut se débarrasser de lui. Contactée par France Bleu, elle évoque un "comportement inapproprié" du salarié. Il sera fixé sur son sort dans les prochains jours.

Sur le tract distribué aux clients, il est écrit que "les directions Leclerc ont une haine viscérale de la CGT". Rachel Fouque a fait plusieurs dizaines de kilomètres pour apporter son témoignage. Elle travaille depuis 25 ans au Leclerc de Menneval, à côté de Bernay. Jusqu'à l'an dernier, elle faisait plutôt partie des "employés modèles" mais depuis qu'elle est déléguée CGT, les relations avec sa direction se sont dégradées : "Depuis un an, je fais partie des bêtes noires. J'ai eu plusieurs convocations dans le bureau de la direction pour des faits qui ne sont pas avérés."

Selon la CGT, dix salariés ont été licenciés en moins de deux mois

En revanche, aucun employé du Leclerc de Saint-Pierre-lès-Elbeuf n'était présent lors de la manifestation. Et pourtant, ils sont très nombreux à soutenir leur collègue, à en croire Loïc Roldan, de la branche commerces et services à la CGT de la Seine-Maritime : "Nous avons distribué un tract vendredi dernier à l'ensemble des salariés qui nous ont dans l'immense majorité apporté leur soutien en disant 'c'est très compliqué parce qu'on a très peur de ce directeur mais on est derrière vous, lâchez rien, on a besoin de vous!'" Selon Loïc Roldan, il y a eu dix licenciements en moins de deux mois dans ce centre Leclerc.

Dans son tract, la CGT avance un autre chiffre : 40% de départs forcés (burn out, licenciements, ruptures conventionnelles) depuis l'arrivée du nouveau PDG à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Et ces départs ne sont pas tous remplacés, ce qui accroît la charge de travail des salariés qui restent. Le supermarché est un des plus gros de la région, avec plus de 300 employés.

Contacté, le distributeur E.Leclerc a décliné toute proposition d'interview. En 2018, France Bleu Normandie s'était déjà fait l'écho d'un climat social délétère dans le magasin. L'élu CGT de cette époque est aujourd'hui en arrêt maladie.