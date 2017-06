La CGT du CHU de Nice : "Dès septembre il va y avoir des suppressions de postes au CHU"

L'avenir du CHU de Nice se joue en partie ce jeudi avec le comité technique d'établissement qui a lieu. Il va être question de suppressions de postes et de suppression de lits, les syndicats en tout cas comptent bien parler de ces sujets.

Stéphane Gauberti est le secrétaire général CGT du CHU de Nice et secrétaire du comité technique d'établissement. Il était notre invité à 7h50 ce jeudi sur France Bleu Azur.

L'avenir hôpital sera évoqué ce jeudi lors de ce comité technique d'établissement. Un mouvement de gréve a eu lieu devant l’hôpital de Cimiez à 8h. Stéphane Gauberti nous parle de ce moment important pour l'avenir du CHU : "C'est une réunion capitale parce que lors de la dernière réunion on avait 300 suppressions de lits et de 300 suppressions de postes. Nous avons donc lancé un mouvement de gréve aujourd'hui. Dès septembre il va y avoir des suppressions. On peut constater la fusion de 2 pôles médicaux. Ce qui veut dire la réduction de l'offre de soins."