La CGT manifeste devant le tribunal de Valence

Mathieu Jardin, le secrétaire de l'union locale CGT de Montélimar, a été verbalisé pour un déplacement hors de son domicile en période de confinement, le 1er mai 2020. Infraction qu'il conteste. Il explique être sorti avec sa femme et ses deux enfants ce jour-là - avec une banderole - et avoir fait "le tour du pâté de maison", donc à moins d'un kilomètre de chez lui à Pont-de-Barret dans la Drôme, et muni des attestations nécessaires à l'époque. Il ajoute ne pas avoir été contrôlé, et avoir reçu l'infraction et l'amende à son domicile, "la police me reproche une manifestation alors qu'il est inscrit sur l'infraction : déplacement interdit. Ce n'est pas conforme". Mathieu Jardin parle de "délation", et de traitement à part dû à sa casquette syndicale.

Une trentaine de militants sont venus le soutenir ce mardi matin dès 8 heures devant le tribunal de police de Valence, où il était convoqué. Finalement, l'affaire a été renvoyée au 8 février 2022, à la demande de Me Flavien Jorquera, l'avocat de Mathieu Jardin. Le groupe s'est dispersé et a levé le stand CGT vers 10 heures.