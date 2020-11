La chambre d'agriculture du Centre-Val de Loire victime d'une cyberattaque

La chambre d'agriculture régionale en Centre-Val de Loire a été victime d'une cyberattaque. L'incursion malveillante a également affecté les serveurs des chambres d'agriculture départementales, notamment de l'Indre et du Cher.

Les serveurs informatiques des chambres d'agriculture régionales du Centre-Val de Loire et de Nouvelle-Aquitaine ont été victimes d'une cyber-attaque vendredi dernier. Selon la chambre d'agriculture en Centre-Val de Loire, ce mercredi le problème n'est toujours pas réglé. Toutes les chambres départementales, notamment celles de l'Indre et du Cher, ont été victimes de cette incursion malveillante des systèmes informatiques.

Cela affecte notamment les boîtes mails des agents qui ne sont plus disponibles que par téléphone.

Les équipes des chambres d'agriculture travaillent d'arrache-pied pour tenter de résoudre le problème, en collaboration avec des prestataires extérieurs, habilité par l'Anse (Agence nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information). La chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire appellent ses prestataires et partenaires à la plus grande prudence et vigilance dans ce contexte marqué par la multiplicité des incidents de ce type>