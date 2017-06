Une chanson satirique sur la mort d'Ivàn Fandiño met mal à l'aise la présidente de l'Alliance anti-corrida

Même si elle ne condamne pas officiellement la parodie de Frédéric Fromet diffusée sur France Inter la semaine dernière, la présidente nîmoise de l'Alliance anti-corrida Claire Starozinski se dit "émue" en pensant à la famille d'Ivàn Fandiño, le torero tué par un taureau le 17 juin.

La chanson de Frédéric Fromet met mal l'aise même certains anti-corrida. Pour mémoire, l'humoriste a interprété la semaine dernière une parodie dans laquelle il se moquait de la mort du torero espagnol Ivàn Fandiño. La chanson, sur l'air de "Bambino" de Dalida, comportait des termes très crus. Elle a été diffusée sur France Inter dans l'émission satirique "Si tu écoutes, j'annule tout ", le 23 juin.

Cette parodie, intitulée "Humour noir et bandérilles", a suscité un flot de réactions indignées des aficionados du monde entier et notamment à Nîmes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a reçu plus de 1.000 signalements de protestation.

Paradoxalement, cette parodie a même choqué certains opposants à la tauromachie. Interrogée par France Bleu Gard Lozère, Claire Starozinski ne condamne pas officiellement la chanson, mais la présidente nîmoise de l'Alliance anti-corrida se dit "émue" et "mal à l'aise" en pensant aux proches d'Ivàn Fandiño.

"Je suis moi-même mère de famille et j'ai tout de suite pensé aux enfants du torero." Claire Starozinski.

"Cela dit, il faut aussi replacer la chanson dans le contexte humoristique et satirique de l'émission" ajoute-t-elle. "Mais je souhaite aller plus loin dans le débat, puisque un homme est mort. Je souhaite l'abolition de la corrida parce qu'elle est indéfendable, du point de vue de l'animal, mais aussi du point de vue de l'homme. Il n'est pas possible de continuer à faire perdurer un spectacle où des hommes peuvent mourir, simplement pour le plaisir des gens qui sont dans les gradins" ,conclut Claire Starozinski

Interrogée par l'AFP, la directrice de France Inter Laurence Bloch a défendu l'humoriste, tout en exprimant "toute sa compassion" à la famille d'Ivàn Fandiño. La chanson s'inscrit selon elle dans une émission "dont le principe est l'humour, de pratiquer l'humour noir, s'emparer de sujets d'actualité, les moquer, les dénoncer".

De leur côté, l'Union des villes taurines de France (UVTF) et l'Observatoire national des cultures taurines (ONCT), avaient annoncé avoir saisi le CSA, estimant que "les limites admissibles de la liberté d'expression que fixent la jurisprudence, ont été largement dépassées", et réclamé "un droit de réponse" et "des excuses publiques de la part de l'auteur".