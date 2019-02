La chapelle de Morgat démolie sous les coups des tractopelles

A Morgat, en presqu'île de Crozon, c'est un ballet de tractopelles, la chapelle Gwel Mor est décortiquée, les pinces détruisent des paquets de murs. Déjà une partie de la toiture est à terre. La décision de destruction a été prise par la commune et le diocèse.

_"C'est de l'émotion",rappelle le père Yvon Le Goff, pour les locaux, mais aussi pour "les touristes et vacanciers aux messes du dimanche", en été "c'était archi-plein". Daniel acquiese : "Ca fait mal au coeur, mais comme il n'y avait plus droit d'y aller, il n'y avait plus d'autre solution !"_

Emu, aussi le maire de Crozon, Daniel Moysan : "Pendant sa construction, on jouait aux billes, aux osselets", se rappelle l'élu. "Elle avait été construite en _1958, avec la participation des pêcheurs_, la pêche était alors prospère. Elle va me manquer. ."

"Ca me va bien", se réjouit Dédé qui tient un commerce en face et qui voit à nouveau le soleil, "elle ne servait plus à rien, autant la détruire. Ca va donner un peu de visibilité".

L'édifice était devenu dangereux et s'enfonçait : "Ce sont les conséquences des erreurs des architectes de l'époque", rappelle Yvon Le Goff. "Ils n'avaient pas consolidé les fondations de l'église _construite sur un ancien marécage_".

Que faire ? Pas un parking, "Nous allons racheter le terrain, sur 1.058 m² et arranger cette place avec un objet mémoriel. On fait appel à un artiste".