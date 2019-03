La Chapelle-Montlinard : un conducteur de 24 ans décède dans un accident

Ce mardi soir à la Chapelle-Montlinard dans le Cher, une voiture et un camping-car se sont percutés. Dans le choc, le conducteur de la voiture est décédé. Un des passagers de l'autre véhicule a été blessé.

La Chapelle-Montlinard - France

Ce mardi soir, vers 21 heures, à la Chapelle-Montlinard, à la frontière entre le Cher et la Nièvre, une voiture et un camping-car sont entrés en collision au lieut-dit "Les Grenouilles". Le choc a été extrêmement violent. Alertés, des pompiers du Cher et de la Nièvre arrivent rapidement sur place. Les premières informations font état de deux blessés graves.

Malheuresement, le bilan est plus lourd. Le conducteur de la voiture, agé de 24 ans est décédé. Il a dû être désincarcéré de son véhicule. Dans le camping-car, une personne a été sérieusement blessée. Les causes de cet accident ne sont pas connues pour l'instant.