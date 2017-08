La chapelle Notre-Dame du Château cambriolée dans le Cantal

La chapelle située à Saint-Christophe-les-Gorges a été cambriolée. Les voleurs ont pris plusieurs objets notamment des objets du culte.

Les voleurs ont dérobé de nombreux objets dans cette chapelle située à Saint-Christophe-Les-Gorges, commune rattachée à Pleaux dans le Cantal. Ils ont volé une statuette de Saint en bois doré, une partie du fronton de retable avec deux anges en bois doré également mais aussi des objets du culte : ostensoir, ciboire, patène... et même des piques cierges.

Un vol découvert avant la fête de la chapelle du 13 août

Le prêtre s'en est rendu compte ce jeudi 10 août. Il est venu ouvrir la Chapelle pour préparer la Fête de la Chapelle qui se déroule chaque été, le 13 août. C'est là qu'il se rend compte que la chapelle a été cambriolée. Les voleurs ont cassé un vitrail pour rentrer à l'intérieur et ils sont repartis à pied avec les objets car la chapelle n'est pas accessible en voiture.

Des photos bientôt diffusées pour tenter de retrouver les objets

Les gendarmes de la compagnie de Mauriac sont chargés de l'enquête et ils pensent que le vol remonte à la fin du mois du mai. Ils ont récupéré des photos des objets volés, d'une part pour diffuser les clichés et tenter de retrouver les objets mais aussi pour estimer leur valeur et le montant du cambriolage.

Selon le capitaine Munsch de la gendarmerie de Mauriac, le dernier vol dans une église remonte à plusieurs années dans la région. Il appelle à la vigilance des personnes qui habitent près des lieux de culte pour signaler des déplacements suspects.