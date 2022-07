La Chapelle-Saint-Laurent : il met le feu dans l'entrée de son appartement, se brûle et blesse deux gendarmes

En voyant que les négociations vont être délicates sur place, les gendarmes font rapidement appel aux pompiers et aux gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention gendarmerie (PSIG) de Parthenay pour sécuriser la zone et évacuer les occupants de l'immeuble.

Dans le même temps, un dispositif de secours est déployé par les pompiers afin d'intervenir immédiatement si l'individu vient à passer à l'acte. Du haut de son appartement situé rue du petit marché, l'homme continue à proférer en criant la menace d'attenter à ses jours en mettant le feu. C'est alors que la décision est prise de pénétrer dans l'habitation pour interpeller l'individu et l'hospitaliser du fait de la menace qu'il représente pour lui, et pour le voisinage.

Mais alors que les gendarmes tentent d'entrer dans l'appartement, l'individu déverse de l'essence dans son entrée et y met le feu. Les gendarmes sont alors surpris par les flammes qui s'échappent du bas de la porte. Deux d'entre eux sont légèrement brûlés au niveau des jambes. Les militaires reculent et les pompiers interviennent pour circonscrire l'incendie.

L'homme s'est retranché dans un coin de l'appartement, il est évacué par les pompiers au moyen d'une échelle puis interpellé par les gendarmes. Il souffre de brûlures aux quatre membres ainsi qu'au torse et a été évacué vers le centre hospitalier de Faye-l'Abbesse où ses jours ne sont pas en danger.