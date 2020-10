La Chapelle-Saint-Mesmin : les policiers font usage de leur arme pour interpeller un automobiliste en fuite

Les policiers de la PJ orléanaise, et ceux de la BRI (brigade de recherches et d'intervention) ont interpellé un individu ce jeudi vers 16 heures à la Chapelle-Saint-Mesmin, route de Chaingy. L'homme a pris la fuite à bord d'une voiture, et les policiers ont fait usage de leur arme en direction du véhicule.

Personne n'a été blessé, indique-t-on à la police judiciaire. Il s'agissait d'une intervention dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction orléanais dans une affaire de trafic de drogue. Plusieurs interpellations ont été menées au même moment dans différents départements.

De la drogue, a priori des quantités importantes de cannabis, a été saisie. Le véhicule a été saisi également. L'intervention policière a provoqué un embouteillage important route de Chaingy ce jeudi après-midi.