La Chapelle-sur-Erdre : une famille se dispute le soir du réveillon de Noël, un gendarme mordu jusqu'au sang

Le soir du réveillon est synonyme de retrouvailles en famille, mais cette fois, ce moment de joie a tourné à la colère. Ce samedi soir à La Chapelle-sur-Erdre, le ton monte entre plusieurs personnes réunies autour de la table, alors que beaucoup d'alcool a déjà été consommé. Vers minuit et demi, les gendarmes sont appelés sur place pour intervenir et calmer les esprits.

Le risque de maladies transmissibles

Lors de leur arrivée sur place, ils font face à une femme qui est complètement ivre. Celle-ci s'oppose à la présence des gendarmes, alors que les témoins ont appelé les forces de l'ordre à cause de son comportement. Le ton monte et cette femme ne compte pas se laisser faire. Elle refuse les injonctions des militaires et les insultent copieusement.

Puis, elle mord jusqu'au sang un des jeunes gendarmes présents sur place, elle essaie également d'asséner un coup de boule à un autre militaire. Elle a été interpellée et placée en cellule de dégrisement afin de retrouver ses esprits. Le jeune gendarme victime de sa morsure a été transporté au CHU de Nantes, légèrement blessé, ce dernier doit passer une batterie d'examens pour vérifier qu'elle ne lui pas transmis de maladie.