La Charente-Maritime passe ce mardi en risque sévère incendie

Avec le retour de températures dépassant les 30 degrés en Charente-Maritime cette semaine, le risque incendie augmente à nouveau. Le département de repassera ce mardi en risque sévère. La chaleur combinée à un état de sècheresse important laisse craindre des départs de feu dans les zones du sud du département, autour de Clérac et dans la forêt de la Coubre près de Royan, là où des centaines de campeurs passent leurs vacances. Le conseil départemental appelle à la vigilance aux abords de la végétation et rappelle qu'un "mégot ou un barbecue mal éteint, une étincelle lors de travaux ou des feux d’artifice peuvent être à l’origine d’un feu dans l’herbe et les broussailles". il donne sur son site internet des conseils pour éviter les incendies.

90 pompiers venus des régions Centre ou Pays de la Loire en renfort

Pendant cet épisode caniculaire, les pompiers de Charente-Maritime pourront compter sur des renforts : une colonne de 90 sapeurs pompiers venus des régions Centre et Pays de la Loire qui devait se rendre dans les Landes restera finalement à Saintes où elle faisait étape dimanche soir. Les incendies étant maitrisés dans les Landes, la direction nationale de la Sécurité Civile a décidé de laisser la colonne en Charente-Maritime. De Saintes, elle pourra rapidement être envoyée sur les zones à risques, en Gironde notamment en cas de départ de feu. Et en attendant, elle assurera une veille dans la forêt de la Coubre et autour de Clérac où des camions seront pré-positionnés. Au mois de juillet, un incendie avait brulé 15 hectares de pin à Clérac, et menacé des habitations.