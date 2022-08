La Charente-Maritime toujours sous la menace des feux de forêt ce lundi

Ce 8 août, la Charente-Maritime reste au niveau d'alerte maximal pour les feux de forêt, comme c'est le cas depuis ce week-end. Cela signifie que toutes les mesures de restriction prises restent en vigueur. Le massif de la Double saintongeaise, territoire le plus à risque, reste interdit d'accès.

La Charente-Maritime va passer un troisième jour au niveau d'alerte maximal pour les feux de forêt. Ce dimanche soir 7 août, la préfecture, en concertation avec les maires des territoires concernés ainsi que les pompiers, a décidé de laisser le département en risque très sévère feux de forêt. Cela signifie que l'arrêté pris à ce moment-là reste en vigueur. Ainsi, le massif de la Double saintongeaise, dans le sud du département, reste strictement interdit d'accès.

Eviter tout point chaud, cigarettes, barbecues... Dans les massifs. Les propagations sont malheureusement très rapides à cause des conditions météo

Pompiers et préfecture ajustent au jour au jour, en fonction notamment des prévisions météo. Ce week-end déjà, les conditions étaient défavorables. Mais si "l'activité opérationnelle a été très intense ces deux jours", comme le souligne le commandant Christophe Coffournic, officier CODIS, finalement, les soldats du feu ont été mobilisés sur moins d'une dizaine de départs de feu. "Tous très rapidement éteints", précise l'officier. Vingt-deux hectares ont tout de même brûlé dans la nuit de vendredi à samedi à La Genetouze, justement dans le massif de la Double Saintongeaise. Ce dimanche aussi, une trentaine de pompiers sont intervenus à Soubran pour un autre feu de forêt. Incendie rapidement maîtrisé, 1000 m2 ont brûlé.

Les pompiers de Charente-Maritime également en renfort dans les départements limitrophes

Mais les pompiers du SDIS 17 sont aussi appelés au-delà des frontières du département. Ce dimanche soir, certains prêtaient par exemple main forte à leurs collègues en Dordogne. "Nous avons une forte activité opérationnelle dans les départements limitrophes", confirme Christophe Coffournic.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le commandant tient à rappeler, une fois encore, les bons gestes à adopter, et surtout à proscrire en cette période de risque intense : "Vraiment éviter tout point chaud - cigarettes, barbecues ou je ne sais quoi -, dans et aux abords des massifs forestiers. Les propagations sont malheureusement très rapides au regard des conditions météo que nous connaissons et de la sécheresse."