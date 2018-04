Plonger dans le quotidien des moines de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez en fouillant le sol. C'est l'objectif de cet atelier proposé aux enfants. Avec pelles, truelles et pinceaux, ils mettent au jour de vrais-faux restes humains et des objets du quotidien de l'époque du monastère.

Pour remonter dans le temps à la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, il ne faut pas avoir peur de salir son pantalon et de se mettre de la terre sous les ongles. Depuis mardi, un atelier de fouilles archéologique est proposé aux enfants des établissements scolaires du département. L'objectif est de creuser pour mettre au jour des objets et le squelette des moines pour comprendre comment ils vivaient à l'époque.

Des archéologues méticuleux

L'atelier commence par une visite du monastère pour découvrir les lieux de vie des frères et des pères de la Chartreuse. Un moyen de connaître un peu à l'avance ce que les enfants vont déterrer sur la zone de fouille. Avant de plonger les mains dans la terre, quelques conseils sont donnés aux élèves. "D'abord je prends la pelle pour creuser, ensuite quand je trouve un objet je prends la truelle pour bien enlever le sable qui reste dessus et après je prends le pinceau pour le nettoyer", récite parfaitement Mélanie. "Après je peux le sortir en essayant de ne pas le casser", précise l'enfant de sept ans.

Clarence est tombée sur un os © Radio France - Martin Bartoletti

Dans les 12 zones de fouilles installées au pied des murs du monastère, les enfants peuvent découvrir tous types de "trésors". Il y a des os, plus vrais que nature, réalisés par une société spécialisée. "Ils sont même vieillis pour avoir l'impression qu'ils ont passé du temps dans la terre", explique Émilie Sabot, médiatrice culturelle. Bien cachés dans le sable se trouvent aussi des vêtements, des morceaux de céramique, des chapelets ou encore des graine de courge. Autant d'objet qui donnent des informations sur le mode de vie des moines.

Un atelier pédagogique mais surtout ludique

"On trouvait ça intéressant de faire comprendre aux enfants le métier d'archéologue", précise Émilie Sabot. "En même temps ils apprennent aussi beaucoup sur les moines qui vivaient ici à l'époque du monastère car les objets trouvés sont en rapport avec leur vie", raconte la médiatrice. Une fois les objets ou les os mis au jour, les enfants échangent sur leurs découvertes. Les archéologues en herbe se transforment donc en historien pour essayer de faire revivre les coutumes et les habitudes des moines.

Les enfants mettent en commun leurs os pour essayer de reconstituer le squelette du moine © Radio France - Martin Bartoletti

Cet atelier sera ouvert au public le 16 juin pour les journées nationales de l'archéologie, mais aussi les mercredis 4 et 11 juillet. Comptez six euros par enfant et n'hésitez pas à réserver les places sont limitées.