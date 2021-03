La Chartreuse du Glandier vendue à une négociant en vin bordelais pour 3 millions d'euros

Elle avait été mise en vente sur le site Agorastore à 750 000 euros prix de départ. C'est donc à 4 fois plus que Notre Dame du Glandier, 17 hectares et 44 bâtiments, aux confins des communes de Beyssac et Orgnac-sur-Vézère, a trouvé preneur parmi les cinq acquéreurs qui avaient fait une offre. L'heureux gagnant de ces enchères est le négociant en vins de Bordeaux Descas . Ce dernier offre, en plus de l'enchère la plus élevée, un projet apparemment plus ambitieux que les autres. Il souhaite transformer la chartreuse par une importante rénovation pour faire des logements mais aussi des espaces de co-travail, des ateliers d'artistes, une bibliothèque, des jardins partagés et des commerces dédiés aux circuits courts.

Pas de clauses suspensives

Un projet qui plait plutôt bien au département de la Corrèze, partenaire de la mairie de Paris pour cette vente. Mais qui a provoqué un petit coup de colère du président Pascal Coste. Car aucune des clauses suspensives que ce dernier avait demandées n'ont été finalement incluses dans l'acte de vente. Des clauses surtout pour éviter qu'en cas de défaillance de Descas, ou de refus de permis de construire, la chartreuse, haut-lieu de la mémoire corrézienne, ne se retrouve à l'abandon ou revendue à n'importe qui.