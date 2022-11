Pour diminuer leur facture d'électricité cet hiver, de nombreuses villes dévoilent un plan de sobriété énergétique, qui prévoit le plus souvent l'extinction des lumières et éclairages publics pendant une partie de la nuit. De nombreux lampadaires vont s'éteindre plus tôt cet hiver.

La chasse au gaspi est ouverte à Nîmes. La municipalité a présenté ce lundi son plan de sobriété pour faire face à la flambée des prix de l'énergie.

L'objectif est de réduire d'un peu plus de 10% (10,6% précisément) la facture sur 2023. Les économies espérées s'élèveraient à 1 million 300 000 euros sur un montant total de 12 millions et demi de dépenses estimées.

ⓘ Publicité

Certaines de ces mesures s'appliqueront dès ce vendredi 2 décembre, les autres suivront à partir du 2 janvier. Parmi les mesures les plus spectaculaires, l'extinction de l'éclairage public de minuit à 5 heures du matin, sauf dans l'hyper centre ville et certains quartiers sensibles comme Pissevin-Valdegour, le Chemin Bas ou le Mas de Mingue resteront éclairés notamment pour des raisons de sécurité.

Même les illuminations de Noël devront faire un petit effort. Les décors sur les places et les boulevards s'éteindront désormais à minuit tout comme l'éclairage des arènes, de la Maison Carrée, de la tour de l'Horloge ou encore du palais de Justice.

A partir du 2 janvier prochain, ce sont les équipements sportifs qui viendront s'ajouter à la liste. La température sera abaissée d'un à deux degrés dans les gymnases où on ne dépassera pas parfois les 16 degrés. Idem pour les piscines où l'eau ne descendra tout de même pas en dessous de 27 degrés. L'éclairage des terrains de sports sera également réduit de moitié lors des avants et après matchs de football et de rugby.

Deux secteurs seulement échapperont à ces mesures : les écoles où la température est déjà fixée à 19 degrés et les musées pour ne pas altérer la conservation des œuvres d'art.