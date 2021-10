La chasse suspendue à Monistrol-sur-Loire après l'agression du président de l'association communale

Il n'est plus possible de chasser à Monistrol-sur-Loire et sur le territoire de l'association communale de chasse. Dans un communiqué, la préfecture de Haute-Loire annonce ce jeudi la suspension provisoire de la chasse après la démission des membres du conseil d'administration de l'association "survenue à la suite de faits divers troublants l'ordre public."

Le président menacé par des hommes armés

En réalité, si les chasseurs membres de la direction de l'ACCA ont quitté leur fonction les uns après les autres, c'est à cause du climat très tendu dans le milieu de la chasse à Monistrol-sur-Loire ces dernières semaines. Le 19 septembre dernier, le président de l'association a été agressé sur son exploitation. Au petit matin, trois hommes vêtus de noir, cagoulés et armés de fusils de chasse l'ont menacé, en lui demandant de ne plus chasser le sanglier et de démissionner, sous peine de s'en prendre à sa famille.

Très choqué, le président de l'ACCA de Monistrol a quitté ses fonctions dès le lendemain et rangé son fusil au placard. Il a également porté plainte. Mais deux semaines plus tard, d'autres membres du conseil d'administration auraient, eux aussi, été menacés lors d'une battue aux sangliers, entraînant également leurs démissions.

"Ne pas mettre de l'huile sur le feu"

"C'est très inquiétant d'en arriver là", réagit Louis Granier, président de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire. "La mise sous tutelle de l'association était donc la seule chose à faire. Une enquête de gendarmerie est en cours et elle doit se faire de façon sereine. On ne veut pas mettre de l'huile sur le feu." Par arrêté, la préfecture de Haute-Loire a mis en place un comité de gestion de l'ACCA, instauré au maximum jusqu'au 30 juin 2022, date de la fin de la saison de la chasse. L'élection d'un nouveau bureau pourrait être organisée mais cela ne devrait pas se faire avant plusieurs semaines.