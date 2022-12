La châtaigneraie : un incendie au Super U

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, sur le site du Super U de La Châtaigneraie, avenue du Général de Gaulle. Les pompiers ont été appelés à minuit et demie. Ils ont relevé deux départs de feu, près du centre commercial, au niveau du parc de location de voitures et dans la réserve extérieure. Deux véhicules ont été touchés et un stock de 60m3 de cartons détruit. Les pompiers ont réussi à éviter la propagation des flammes au supermarché. Il n'y a pas de blessé et pas de chômage technique.

ⓘ Publicité