La Châtre: ivre, il prend sa voiture pour se rendre... à la gendarmerie

Un comportement tout à fait inconséquent rapporté par les gendarmes de l'Indre sur leurs réseaux sociaux ! L'affaire se passe à la brigade de gendarmerie La Châtre. Alors qu'une femme s'est présentée pour demander de l'aide dans un différend qui l'oppose à un ami, le chargé d'accueil de la brigade tente alors de contacter la personne visée par les griefs de la plaignante pour tenter de désamorcer la crise.

Mais l'affaire ne se passe pas comme prévu, l'homme, bien alcoolisé veut venir s'expliquer en personne ! Le gendarme a beau tenter de l'en dissuader il le voit finalement débarquer quelques minutes plus tard au volant de sa voiture. Après être sorti du véhicule et s'être présenté de lui-même à l'accueil, il est bien évidemment contrôlé à l'éthylotest. Bilan, 1.06g d'alcool par litre de sang et une cascade de sanctions : rétention immédiate et suspension administrative du permis de conduire, immobilisation du véhicule; perte de six points sur le permis; et convocation devant le tribunal judiciaire. La gendarmerie précise que l'homme aurait déclaré au chargé d'accueil "j'aurais du vous écouter". Un instant de lucidité un peu tardif.