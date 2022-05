La Châtre : le beau-père incestueux condamné à deux ans de prison avec sursis

Un homme a été condamné à deux ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Châteauroux ce mercredi 11 mai. Le quinquagénaire, originaire de La Châtre, est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement sa belle-fille quand elle était mineure. Entre 2005 et 2006, il lui a touché à plusieurs reprises les seins, les fesses et le sexe.

Des agressions sur sa belle-fille de 12 ans

Sa belle-fille décrit deux épisodes. La première fois, elle a 12 ans. Elle est assise sur une chaise en terrasse quand l'homme de 35 ans se rapproche d'elle. Il insiste pour lui masser la nuque et en profite pour lui palper la poitrine.

La deuxième fois, elle est à peine plus âgée. L'adolescente de 13 ans sort de la douche en peignoir. Il la croise dans le couloir et insiste, une nouvelle fois, pour la masser. La jeune fille n'en a pas envie mais se laisse convaincre. L'homme l'entraîne dans sa chambre, l'allonge sur le lit et lui caresse les fesses, les seins et le sexe.

À l'audience, le prévenu dit qu'il ne s'en souvient pas. "Je l'ai juste massé, je ne lui ai pas touché les seins, assure-t-il. Et puis, elle avait 15 ans, pas 13". "Pourtant, en garde à vue, vous avez reconnu les faits, rétorque le procureur. Vous avez même dit être excité". Mais le prévenu continue de nier, avant d'admettre : "c'est peut-être arrivé une fois".

Le procureur requiert deux ans de prison, dont un ferme. Il écope finalement de deux années de sursis. L'homme est condamné à une obligation de travail et de soins. Il est également inscrit au Fijais (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes).