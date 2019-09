Hausse du cours du pétrole : quatre fois plus de commandes que d'habitude chez un livreur de fioul de La Châtre

La Châtre, France

Ça se bouscule en ce moment chez certains livreurs de fioul du Berry. Après les attaques sur des installations pétrolières en Arabie Saoudite, le prix du baril s'envole : + 14,6 % pour le cours du baril de Brent, juste après ces attaques. C'est la plus forte hausse depuis la guerre du Golfe, et les prix devraient encore grimper ces prochains jours. Conséquence dans le Berry : certains se pressent de remplir leurs cuves, avant que les prix ne grimpent encore. À la Châtre, une entreprise de livraison de fioul a vu ses commandes multipliées par quatre ce lundi 16 septembre.

Le téléphone qui sonne toute la journée

Dans cette entreprise indrienne, qui emploie huit personnes, le téléphone n'arrête pas de sonner. "On est passé d'une trentaine d'appels par jour à 120 ce lundi" détaille Aurore Mercier, associée dans cet établissement. Les particuliers s’inquiètent de devoir payer le remplissage de leur cuve plus cher s'ils ne se dépêchent pas. Pour le moment, pas question d'augmenter les prix dans cette entreprise de La Châtre, qui se dit prête à rogner sur ses marges. Pour la suite, tout dépendra évidement de l'ampleur et de la durée de cette hausse des prix du fioul.

à lire aussi Le cours du pétrole flambe, les commandes de fioul affluent en Bretagne

Une répercussion immédiate en raison des faibles stocks

Comment expliquer cette répercussion quasi-instantanée sur les prix du fioul domestiques ? Selon Aurore Mercier, associée dans une entreprise de livraison de fioul à La Châtre, c'est en partie parce que les stocks des entreprises sont bas : " Ces attaques étaient imprévisibles, on a donc pas pu constituer de stocks (...) contrairement aux moments où on peut annoncer du froid. Là en plus au vu des conditions climatiques, les chauffages ne sont pas encore allumés, donc on a déstocké au maximum".

Pour le moment, seules quelques entreprises de livraison de fioul ressentent une hausse du nombre de commandes dans le Berry. Les conséquences se feront plutôt ressentir d'ici quelques semaines selon la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage dans la région Centre.