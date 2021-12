La chauffarde de Lattes condamnée à 6 ans de prison ferme en appel, elle ne s'est pas présentée à l'audience

La famille de Laurena Bazizi est soulagée, la jeune femme à l'origine de l'accident qui a coûté la vie à leur fille en février 2019 à Lattes a été condamnée à 6 ans de prison ferme en appel, c'est plus qu'en première instance. La conductrice ivre et droguée filmait en conduisant.

La cour d'appel de Montpellier a été plus sévère que le tribunal correctionnel à l'égard de la conductrice

La cour d'appel de Montpellier a condamné Anne-Laure Blitte à 6 ans de prison ferme avec une interdiction de repasser le permis de conduire pendant 10 ans. C'est un jugement plus sévère qu'en première instance (5 ans de prison dont un an avec sursis). Le soir du 20 février 2019, cette jeune femme de 26 ans à l'époque roulait à 100 km/h sur une portion limitée à 70, sur la départementale 68 à hauteur du Mas du Cheval à Lattes. Elle avait près de 2g d'alcool dans le sang, avait fumé du cannabis, sniffé de la cocaïne et filmait son compteur de vitesse avec son téléphone portable. Elle avait percuté une voiture qui arrivait en face, au volant Laurena Bazizi, 22 ans, tuée sur le coup.

Après le jugement prononcé en première instance par le tribunal correctionnel de Montpellier en novembre 2020, le parquet a estimé que la peine n'était pas assez lourde et avait fait appel. Le deuxième procès en appel s'est déroulé le 4 octobre dernier.

Nous sommes soulagés qu'elle retourne en prison

Pour la famille de Lauréna Bazizi, cette peine de 6 ans de prison ferme est une vraie satisfaction. "Cela ne nous rendra pas notre fille, c'est certain, mais nous avons le sentiment d'avoir été entendue. C'est une lourde peine, une des plus lourdes prononcées en correctionnel qui est à la hauteur de la gravité des faits : alcool, drogue, vitesse, téléphone au volant. Nous sommes soulagés de savoir que cette jeune femme va enfin retourner en prison" explique Marie Bazizi, la maman de Lauréna

Anne-Laure Blitte ne s'est pas présentée devant la cour d'appel pour l'énoncé du jugement malgré la demande formulée par le président du tribunal lors de l'audience il y a deux mois. Un mandat d'arrêt a donc été délivré contre elle.

Cette absence n'étonne pas la famille de Lauréna Bazizi. "C'est la preuve que cette jeune femme n'a pas encore pris conscience de la gravité de ses actes. Ses parents non plus n'ont pas pris la mesure, nous les avons croisés à deux reprises lors des deux procès, ils soutiennent leur fille et n'ont eu aucune compassion pour nous. Il est temps que cette jeune femme retourne en prison".