La cheville d'une randonneuse presque sectionnée par la chute d'une pierre près du lac de Gaube à Cauterets

Une randonneuse de 40 ans a été prise en charge par les secours en montagne des Hautes-Pyrénées ce mercredi 25 août aux alentours de midi. Alors qu'elle marchait entre le lac de Gaube et le télésiège, un bloc de pierre venant de plus haut a roulé et est venu se fracasser sur sa cheville. La vitesse qu'a pris le rocher dans sa descente a provoqué un choc très violent. Les blessures sont graves, la victime souffre d'une très grosse fracture ouverte. Le bloc de pierre a quasiment sectionné son pied au-dessus de la cheville. La randonneuse a été hélitreuillée au centre hospitalier de Tarbes.