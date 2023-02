La chienne battue, confisquée des mains de son propriétaire par le parquet de Rouen

Le calvaire de cette chienne à Barentin est terminé. On vous a parlé de cette affaire sur France Bleu Normandie. Sur une vidéo envoyée à l'association de protection des animaux Stéphane Lamart , on pouvait voir une chienne (de type American Staffordshire Terrier) se faire battre par son propriétaire à Barentin en Seine-Maritime : des claques et des coups-de-poing, ainsi que des insultes.

ⓘ Publicité

Le procureur de la République de Rouen a pris la décision de saisir la chienne, les gendarmes de la Seine-Maritime se sont déplacés ce mercredi matin à Barentin. Un autre chien a été saisi, ainsi que sept chiots et un chat. Les animaux ont été confiés à la SNPA de Rouen, la Société normande de protection aux animaux . L'homme a été interpellé