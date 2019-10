La chronique de Kai - Kais Kolumne

Kai Littmann nous parle aujourd'hui des 30 ans de la Chute du Mur de Berlin et du Jour de l'Unité allemande. Kai Littmann spricht heute mit uns über den 30. Jahrestag des Mauerfalls und den Tag der Deutschen Einheit

Heute schauen wir mal auf die Feiern zum 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer – gestern war der deutsche Nationalfeiertag, der an die deutsche Wiedervereinigung erinnert. Warum findet dieser Feiertag eigentlich am 3. Oktober statt und nicht am 9: November, dem Tag, als die Mauer fiel?

Sehr gute Frage und es stimmt – der Tag, den die Deutschen in Erinnerung erhalten, ist und bleibt der 9. November. Doch nach dem 9: November 1989, dessen 30. Jahrestag die Bundesrepublik dieses Jahr gross feiert, dauerte es fast ein Jahr, bis die Wiedervereinigung dann tatsächlich stattfand.

Und warum dauerte das so lange?

Nach dem 9. November gab es endlose Verhandlungen und Gespräche, unter anderem war der französische Präsident François Mitterand gar nicht so begeistert von der Idee einer deutschen Wiedervereinigung. Doch angesichts der positiven Einstellung der Amerikaner und der Russen, konnte die Wiedervereinigung dann stattfinden.

… ohne, dass dazu die Bevölkerung befragt wurde, ein wenig wir für den Grand Est in Frankreich...

Das stimmt. Im August 1990 beschloss zuerst die Volkskammer, das damals noch bestehende Parlament der DDR, einen Antrag auf Aufnahme in die Bundesrepublik Deutschland zu stellen und dieser Antrag wurde dann am 3. Oktober 1990 im Bundestag angenommen. Daher ist der 3. Oktober nun der deutsche Nationalfeiertag, da an diesem Tag die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten Realität wurde.

Dabei waren die Abstimmungsergebnisse nicht einstimmig... ?

Richtig. Sowohl in der Volkskammer als auch im Bundestag gab es Gegenstimmen, und viele Bürgerinnen und Bürger der DDR waren gar nicht einverstanden mit dieser Wiedervereinigung, da sie eigentlich geplant hatten, ihren eigenen Staat zu verbessern und nicht einfach in die Bundesrepublik zu integrieren.

Und heute? Sind heute alle zufrieden mit der Wiedervereinigung in Deutschland?

Ja und nein. Einerseits hat sich einiges im Osten verbessert, andererseits gibt es nach wie vor viele Probleme im Osten, die noch nicht gelöst sind, wie eine hohe Arbeitslosigkeit, fehlende Infrastrukturen, mangelnde berufliche Perspektiven für die Jugend, die sich in Ostdeutschland immer mehr radikalisiert. Es wird sicher noch eine oder eher noch zwei Generationen brauchen, bis die Unterschiede zwischen Ost und West ausgeglichen worden sind.