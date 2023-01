La chute d'un arbre coupe l'électricité et affecte le Samu Social à Charleville-Mézières

Tôt ce lundi matin, un peu après 6h, les vents violents ont fait chuter un arbre du parc situé avenue Léon Bourgeois à Charleville-Mézières, abattant une ligne électrique. 54 foyers se sont ainsi retrouvés privés d'électricité.

Des sans-abris déplacés

Parmi les bâtiments impactés figure la maison de la veille sociale, qui regroupe le 115 (Samu social), l'accueil de jour, l'accueil de nuit et le service intégré d'accueil et d'orientation dédié aux personnes sans-abris. 5 résidents ont dû être transférés dans un autre foyer d'accueil, le centre d'hébergement et de réinsertion social situé rue Jules Verne à Charleville-Mézières. Les appels au 115 ont pu être maintenus malgré la coupure d'électricité.

54 foyers ont été privés d'électricité à Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

Les agents Enedis déployés sur place oeuvrent pour tenter de rétablir la situation dans la journée. Dès ce lundi après-midi, Enedis indiquait que l'électricité était provisoirement rétablie en attendant une réalimentation définitive vers 18h. Plus globalement, les coups de vent de ce lundi ont touché 28 lignes électriques en Champagne-Ardenne, essentiellement en Haute-Marne et dans l'Aube.