La chute d'une caténaire a perturbé le trafic SNCF en gare de Chambéry, la situation est rétablie

Une caténaire s'est affaissée et est tombée sur un train en gare de Chambéry vers 7 h ce matin, provoquant une panne d'électricité et l'évacuation de la gare jusqu'à 8 h. Il n'y avait pas de voyageur à l'intérieur de la locomotive. Le trafic a repris normalement selon la SNCF.

La gare de Chambéry a été évacuée vers 7 h ce mercredi matin à cause d'une panne d'électricité. Une caténaire est tombée sur une locomotive et a provoqué une hausse de la tension et des étincelles. Heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur du train en question au moment des faits. Si les équipes de sûreté ferroviaire et les pompiers ont maîtrisé la situation, les voyageurs ont dû quitter la gare par précaution.

Depuis 8 h, le trafic reprend sur les axes chambériens selon la SNCF, l'alimentation en électricité a été coupée dans et autour de la gare. Selon le Service départemental d'incendie et de secours de la Savoie, l'affaissement de cette caténaire serait dû à un mauvais entretien.