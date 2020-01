Avis de tempête sur la thalasso de Serge Blanco

Hendaye, France

Les affaires de serge Blanco sont dans le rouge. Le 13 janvier dernier le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la holding qui permettait à l'ancienne gloire du rugby tricolore, de gérer ses différentes affaires dont le centre de thalasso d'Hendaye. Dans son jugement le tribunal constate que la société holding S.B.L.C doit faire face à un passif de 11 330 171, 32 euros.

La thalasso en eaux troubles

Les difficultés de la holding ont un impact direct sur le complexe de thalassothérapie d'Hendaye. En 2019 les pertes d'exploitation étaient de l'ordre de 600 000 à 800 000 euros selon le directeur financier de l’établissement. En cause: "les gréves et le mouvement des gilets jaunes" précise la direction. Une direction qui souligne aussi les dégradations anormales de l'ensemble immobilier suite a de gros travaux de rénovations en 2012. Placée en redressement judiciaire la thalasso peut poursuivre son activité pendant une durée de 6 mois. Une période d'observation qui peut être prolongée deux fois. Les dettes sont alors figées et la période doit permettre à la thalasso de redresser la barre.

L’hôtel attenant au centre de thalassotherapie, Ibaia Iru, a également été placé en redressement judiciaire avec la même période d'observation de 6 mois. Le site de Sokoburru fait travailler 150 employés.

L'avenir incertain du château de Brindos

Déjà l'an dernier l’hôtel de luxe de Brindos à Anglet, a du fermer ses portes après une procédure de liquidation de ce même tribunal. Depuis la vente du célèbre château semble connaitre des difficultés. Une offre à 11 millions d'euros n'a pas abouti. La vente de l’établissement pourrait, en partie, venir combler les dettes commerciales de Serge Blanco.