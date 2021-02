La Cimade dénonce le renvoi à la frontière d'un mineur au Pays basque

La Cimade a rédigé un article sur son site internet pour dénoncer le renvoi à la frontière d'un jeune homme de 16 ans. Selon l'association de défense des réfugiés, ce jeune, originaire de Côte d'Ivoire aurait été arrêté après un contrôle de police à la gare de Bayonne le 3 février dernier.

Après avoir constaté qu'il était n'avait pas de papiers, les policiers auraient selon l'association alors décidé de renvoyer le jeune homme à Irun et de le remettre aux autorités espagnoles.

Sauf que dans l'acte administratif auquel a pu avoir accès l'association, la préfecture noterait bien la date de naissance du jeune homme, né en 2005, ce qui lui donnerait effectivement 16 ans, et pourtant décide de le renvoyer à la frontière. "Ils ne le remettent pas en cause, ils auraient pu, et à ce moment là contacter les services de l'aide sociale à l'enfance du département, ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré s'affranchir de la loi et faire un renvoi illégal", dénonce Maite Etxeberri, juriste à la Cimade.

"C'est contraire à la loi française, espagnole et européenne", dénonce Maite Etxeberri juriste à la Cimade.

La préfecture de police des Pyrénées-Atlantiques que nous avons joint n'a pas donné suite à notre interrogation quant à cette affaire.