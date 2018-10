La Ciotat, France

Hugo et Karl sont deux amis d'enfance âgés de 29 ans. Vendredi soir vers 23h, ils n'ont pas hésité à se jeter à l'eau pour ramener sur la plage Lumière le corps inanimé d'une femme de 63 ans, après avoir prévenu des policiers qui patrouillaient dans le secteur. Alerté par les deux jeunes, le brigadier de police Bruno Paduano, du commissariat de La Ciotat, est ensuite intervenu avec un collègue pour porter secours à cette femme.

"On peut les en féliciter, c'est vraiment extraordinaire." Le brigadier Bruno Paduano, du commissariat de La Ciotat

"Sans aucune hésitation les deux jeunes se sont jetés à l'eau", raconte le policier joint par France Bleu Provence. "Rapidement", Hugo et Karl ont pu ramener la victime sur le sable. "On pensait qu'elle était décédée mais après quelques compressions au niveau thoracique, la victime a recraché énormément d'eau et a pu ainsi reprendre sa respiration". Pour le brigadier, il n'y aucun doute : "Si ces deux jeunes n’avaient pas été là, cette dame ne serait plus là. Et on peut les en féliciter, c'est vraiment extraordinaire."