La Ciotat parmi les plus belles baies du monde

La Ciotat, France

La baie d'Ha Long au Vietnam, la baie de San Francisco en Californie, la baie du Mont-Saint-Michel et maintenant la baie de La Ciotat. La ville entre dans l'association des 42 plus belles baies du monde.

"Je venais d'arriver à La Ciotat, par la fenêtre de mon bureau j'ai vu des dauphins nager dans la baie, je me suis dis "c'est magnifique" il faut absolument postuler", raconte le directeur de l'office du tourisme Jean-Jacques Rodriguez.

Après un film promotionnel et une visite de deux émissaires du club des plus belles baies du monde, la ville décroche son "label". Tous les critères sont remplis : des paysages de carte postale, un respect de l'environnement et une vie active dans le centre-ville. Même les chantiers navals ont été un atout. Ils créent du dynamisme économique et participent de la vie de la cité. Au total La Ciotat répond à une vingtaine de critères.

Et maintenant ? La ville va pouvoir être estampillée "plus belles baies du monde". "Certains commerçants, centres de plongée, restaurant, veulent déjà des stickers et des goodies pour développer leur rayonnement, notamment à l'international" affirme Jean-Jacques Rodriguez.