La circulation coupée à Saint-Pierre-d'Oléron après un accident qui a fait un blessé grave

Un accident s'est produit ce samedi vers 18h à Saint-Pierre-d'Oléron au lieu-dit l'Aubier sur la RD 274. Deux personnes sont blessées, l'une grièvement, l'autre plus légèrement. Les pompiers et les gendarmes sont toujours sur place et la circulation est bloquée. Un véhicule de désincarcération et l'hélicoptère Dragon 17 ont été dépêchés sur place ainsi que 14 pompiers. Au moins une voiture et une moto seraient impliquées mais il est trop tôt pour connaître les circonstances précises de l'accident.