Au lendemain de l'incendie à Treslissac, circulation coupée avenue Michel Grandou pendant deux heures

La circulation a été, à nouveau, coupée à la circulation avenue Michel Grandou à Trélissac ce mercredi matin entre 5h et 7h20 au lendemain d'un incendie qui a touché les numéros 139 et 137. Cette fois, une dizaine de pompiers sont intervenus pour des fumées au niveau de la maison du 137. Il semblerait que la bâche installée hier soir pour protéger la toiture se soit consumée avec la chaleur. Les pompiers ont enlevé la bâche et sont intervenus pour vérifier qu'il n'y avait pas de reprise de feu.

ⓘ Publicité

Il n'y a pas eu de blessé ou d'évacuation du voisinnage.