La circulation coupée à Rochefort à cause d'un feu de broussailles

Les pompiers sont sur place pour éteindre le feu et stopper la fumée qui empêche la circulation

Impossible de circuler sur la D733 à Rochefort ce samedi en fin d'après-midi. Les fumées provenant d'un feu de broussailles masquent toute visibilité entre le pont de Martrou et le giratoire de l'avion. La circulation est donc complètement coupée et les pompiers recommandent la plus grande prudence.