Un accident entre une voiture et une moto a fait deux blessés, dont un grave, et a entraîné la fermeture de l'autoroute A7 ce vendredi 31 août, entre 19h et 20h30.

A7, Marseille, France

L'autoroute A7 a été fermée pendant près d'une heure et demi ce vendredi 31 août, entre 19h et 20h30, à cause d'un accident grave dans le sens Marseille-Lyon, entre la bifurcation A7/A54 et Lançon.

Choc entre une voiture et une moto

Une voiture et une moto se sont percutées, les deux conducteurs sont blessés dont un grièvement. Le motard a été transporté à l'hôpital grâce à l'intervention d'un hélicoptère de la sécurité civile. L'accident a provoqué 12 km de bouchons.

Itinéraires bis mis en place

En conséquence, des mesures de gestion du trafic ont été mises en place en direction de Lyon :

Pour les conducteurs en provenance de Nice : sortir à Aix (30) et reprendre A7 direction Lyon à Sénas (26). Pour les conducteurs en provenance de Marseille : sortir à Rognac (28) et prendre A54 direction Lyon à Salon (15).