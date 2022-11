La circulation des bus interrompue ce samedi soir à Allonnes après des caillassages

Peu avant 19h, ce samedi 19 novembre, des jeunes à Allonnes se sont amusés à jeter des projectiles, surtout des pierres, sur des bus de la Setram. Quatre bus, trois de la ligne T3 et un de la ligne 26, ont été caillassés. La Setram a pris la décision d'interrompre le trafic des bus à Allonnes jusqu'à la fin du service. En parallèle, la police a été informée et est intervenue sur place. Un phénomène "qui arrive parfois dans différents secteurs de l'agglomération, ce n'est pas régulier, mais pas exceptionnel non plus", commente Jérome Mazuay, le directeur marketing de la Setram. Ce dimanche matin, la circulation des bus a pu reprendre normalement.

