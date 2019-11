La circulation des bus 2 et 4 partiellement suspendue à Pont-Évêque après 17h30 suite à des caillassages

Vienne, France

A partir de jeudi 7 novembre, plusieurs arrêts de bus ne seront plus desservis le soir dans le quartier du Plan des Aures de la ville de Pont-Évêque, dans l'agglomération Vienne-Condrieu.

Des bus ont été ciblés par des caillassages ces derniers jours, et encore une fois lundi dernier, le 4 novembre. A partir de 17h30, 5 arrêts des lignes 2 et 4 ne seront donc plus desservis à partir de ce jeudi : Gentianes, Plan des Aures, La Feyta, Champ de Courses et ZA Monplaisir.

Vienne Condrieu Agglomération invite ceux qui auraient des informations sur ces actes d’incivilités à venir témoigner au commissariat de police.