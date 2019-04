La circulation différenciée de nouveau mise en place ce mardi dans la métropole lilloise

Lille, France

C'est la deuxième fois que le dispositif entre en vigueur depuis qu'il existe (la première fois c'était le 27 février). La circulation différenciée sera nouveau en place ce mardi dans la métropole lilloise entre 6h du matin et minuit. Cela concerne précisément les villes de Lille, Hellemmes, Lomme, Lambersart, La Madeleine, Lezennes, Marcq-en-Baroeul, Mons-en-Baroeul, Marquette-Lez-Lille, Ronchin, St André-Lez-Lille et Sequedin.

Ce mardi donc, seuls les véhicules équipés d'une vignette Crit'air 0, 1, 2 ou 3 pourront circuler, sous peine d'amende. Pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes, les bus et les autocars, il doit s'agir de modèles hybrides, roulant à l'électrique ou au gaz.

Mais il y a beaucoup de dérogations. Quelques exemples : la règle ne s'applique pas sur les autoroutes A1, A25 et A22, elle ne concerne pas les motos et les voitures qui transportent au moins deux personnes peuvent circuler même si elles n'ont pas la bonne vignette.

Mauvaise qualité de l'air

La mise en place du dispositif est bien sûr liée à la qualité de l'air. Il est pollué depuis dimanche dans la majorité du Nord Pas-de-Calais et même si la situation s'est améliorée ce lundi et si ce sera encore le cas mardi, les niveaux de pollution resteront supérieurs au seuil d'information-recommandation pour l'ozone et les particules fines.

La Métropole Européenne de Lille met elle de nouveau en place mardi le Pass Environnement comme solution de déplacement alternative. Le ticket à 1,65€/jour est valable sur l’ensemble du réseau de transports en commun Ilévia (métro, bus, tramway).