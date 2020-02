La circulation du tramway interrompue à Dijon

Les trams T1 et T2 interrompus pour une durée indéterminée, mardi 11 février 2020. C'est à cause d'une imposante branche d'arbre qui menace de tomber sur la route près de la Place Darcy.

Dijon, France

Les tramways T1 et T2 à Dijon ne circulent plus pour une durée indéterminée, mardi 11 février2020 au matin. Une grosse branche d'arbre menace de casser, sur le Boulevard des Brosses, entre la Place Darcy et la Place de la République.

Cela nécessite une opération pour sécuriser la zone. Les pompiers doivent intervenir, il faut donc couper le courant de la ligne du Tram. Divia espère une reprise du trafic à 10h.